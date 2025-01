Braquage au RIU Baobab : La gendarmerie lance une enquête approfondie

XALIMANEWS-L’hôtel RIU Baobab de Pointe Sarène a été attaqué par une bande de braqueurs armés dans la nuit de samedi à dimanche. Les assaillants ont emporté un butin estimé à plus de 12 millions FCFA, selon les premières informations recueillies.

La brigade de gendarmerie de Nianing a immédiatement ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cette attaque. Les auditions ont débuté et visent à rassembler des éléments clés pour identifier les auteurs du braquage, rapporte L’Observateur.

Parmi les personnes interrogées figurent le Directeur général de l’établissement, des agents de sécurité, ainsi que des clients de l’hôtel, y compris ceux dont le séjour venait de s’achever au moment des faits.

Les événements se sont produits alors que le personnel du Consortium africain de conseil et d’organisation (CACO), filiale de la Caisse de dépôts et consignations (CDC), était présent sur les lieux pour un Team Building. Dans un communiqué publié lundi, CACO a précisé que ses employés n’étaient pas la cible de cette attaque et qu’aucun préjudice majeur n’a été subi par ses collaborateurs.