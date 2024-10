Bras de fer judiciaire entre Excaf et Tds Sa : l’assignation en référé d’Excaf rejetée

XALIMANEWS-Des nouvelles concernant le conflit entre Excaf Télécom et la société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-Sa) émergent. Après le retrait de l’exploitation technique et commerciale de la Télévision numérique terrestre (TNT), Excaf Télécom a déposé un recours pour « le retour des droits du groupe à l’exploitation de deux multiplex à usage commercial et la prise de mesures appropriées pour le cryptage des chaînes commerciales sous astreinte d’un million de franc Cfa par heure de retard », selon Libération.

Le journal informe que le juge des référés a rendu sa décision, rejetant la demande d’Excaf Télécom. Ainsi, TDS-Sa remporte cette première manche.

« Par courrier du 22 juillet 2022, la direction générale de TDS-Sa, estimant qu’Excaf Télécom devait lui transférer depuis le 5 février 2021 à 15h les infrastructures et équipements de la TNT, a menacé de sanctionner Excaf Télécom de la dépouiller de la gestion des multiplex dont la convention du 24 mars 2023 lui avait reconnu le droit de poursuivre l’exploitation », souligne le quotidien. TDS-Sa a finalement agi en déconnectant le groupe fondé par feu Ben Basse Diagne.