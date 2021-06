XALIMANEWS : Bruno d’Erneville fait partie des témoins du 23 juin 2011. Le président du parti pour l’action citoyenne, et membre de la Coalition Jotna était présent devant les grilles de l’Assemblée nationale, ce jour-là. Cependant, Bruno d’Erneville n’a pas commémoré cette date cette année. « Nous, pour cette manifestation de 2021, nous avons regretté de n’avoir pas pu participer. Mais honnêtement, lorsque nous avons discuté sur l’opportunité d’y aller, nous nous sommes demandé est-ce qu’il fallait aller à la manifestation du M2D ou à celle du M23. Bien que dans cette du M23, il y avait des membres du pouvoir, ce que j’ai dit y compris à mes amis de l’opposition, c’est que ces membres du pouvoir étaient parmi ceux qui combattaient le 23 juin 2011, donc la victoire que nous avions obtenu, c’est aussi la leur. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas respecté la charte et je dirai le code d’éthique qu’on s’était donné avec le peuple. Je me suis abstenu ainsi que mon parti parce que nous ne pouvions pas choisir. Le M23 a une intimité naturelle. C’est le M23 qui a organisé cette manifestation du 23 juin 2011. Le M2D a participé aux manifestations de mars 2021, il a même suivi les manifestations de mars (2021). Le M2D n’a pas été le moteur de ces manifestations-là. La preuve, c’est que vous avez vu lors de ces échauffourées d’hier (vote loi portant modification code pénal et code de procédure pénale, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme), il n’y a pas eu de grand remue-ménage, de remous majeurs. Cela veut dire que le peuple ne se laisse pas bouger n’importe comment. Le peuple examine et lorsque c’est nécessaire et lorsque c’est judicieux, il sort », a-t-il dit lors de son passage dans le jury du dimanche.

