C’est dans l’unité et la détermination que la coalition Benno Bokk Yakaar de la Belgique et du Luxembourg (BeLux ) a tenu sa réunion de coordination, dimanche dernier à Bruxelles , qui a permis de de mettre en place une stratégie de campagne, efficace et efficiente, en cette période de pré campagne pour les législatives de juillet prochain. Sous la houlette du coordonnateur de la DSE APR BeLux, Mamoudou Moctar Ba, par ailleurs plénipotentiaire, pour ces élections législatives, de Ousmane War, Président d’Honneur de la DSE APR BELUX et Moustapha Cisse, coordonnateur de Benno Bokk Yakaar du BeLux depuis 2012, ont coprésidé cette rencontre en présence de tous les partis membres de la coalition.

