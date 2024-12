Budget 2025 : Entre rationalisation et transformation économique, une étape décisive vers le Projet Sénégal 2050

Le budget 2025 du Sénégal, fixé à 6 614 milliards FCFA, marque une réduction notable de 389 milliards FCFA (-5,55 %) par rapport à 2024. Derrière cette baisse apparente se cache une volonté stratégique de rationalisation des dépenses, d’amélioration de la gestion publique et de mobilisation accrue des ressources. Dans un contexte économique mondial en mutation, cette loi de finances se veut un levier pour accompagner la transformation structurelle de notre économie et renforcer l’alignement avec le Projet Sénégal 2050, une vision ambitieuse pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

Un budget sous le signe de la rationalisation

La diminution du budget global reflète un effort pour maîtriser les dépenses publiques, tout en maintenant les investissements stratégiques. Les baisses notables des budgets de certaines institutions, telles que la Présidence (-38,75 %) et la Primature (-56 %), traduisent une volonté de concentrer les ressources sur les priorités nationales.

En parallèle, les recettes fiscales attendues augmentent à 4 359 milliards FCFA (+4,31 %), grâce à des efforts soutenus pour améliorer la collecte et élargir la base fiscale. Cela témoigne de la détermination du gouvernement à renforcer les capacités de financement interne, un impératif pour réduire la dépendance vis-à-vis des financements externes.

Un alignement stratégique avec le Projet Sénégal 2050

Le Projet Sénégal 2050 ambitionne de positionner notre pays comme une économie compétitive, inclusive et durable. Les orientations budgétaires de 2025 s’inscrivent pleinement dans cette trajectoire :

Une croissance économique prévue de 8,8 % : Cet objectif, soutenu par des secteurs porteurs tels que l’agro-industrie, les hydrocarbures et les infrastructures, illustre une volonté de dynamiser la productivité et de diversifier les sources de revenus. Réduction progressive du déficit budgétaire : À 7 % du PIB en 2025, le déficit reste une préoccupation majeure. Cependant, l’objectif de le ramener à 3 % d’ici 2027 est ambitieux mais nécessaire pour garantir la soutenabilité financière du pays et préserver sa crédibilité auprès des partenaires financiers internationaux. Rationalisation des dépenses courantes et d’investissement : Le recentrage des ressources vers les priorités stratégiques, notamment l’éducation, la santé et les infrastructures, est cohérent avec l’objectif d’améliorer le bien-être des populations tout en préparant l’économie aux défis futurs.

Les défis et opportunités de mobilisation des ressources

Pour soutenir cette transformation, le Sénégal doit relever plusieurs défis en matière de mobilisation des ressources, tant internes qu’externes.

Renforcer l’administration fiscale : La modernisation et la digitalisation des services fiscaux sont essentielles pour améliorer la collecte des impôts et réduire les pertes liées à l’évasion fiscale. En parallèle, l’intégration progressive de l’économie informelle – qui représente encore une part importante de l’activité économique – pourrait élargir significativement la base fiscale. Diversifier les sources de financement : La dépendance aux financements externes, notamment par les émissions d’eurobonds, doit être réduite. Le Sénégal pourrait explorer des alternatives innovantes, telles que :

Les obligations de la diaspora, mobilisant les Sénégalais à l’étranger pour financer des projets structurants.

Les partenariats public-privé (PPP), particulièrement dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et de la santé.

Renforcer l’attractivité des investissements : Les Zones Économiques Spéciales (ZES) doivent jouer un rôle clé en attirant les investisseurs étrangers. Des incitations fiscales compétitives, combinées à une amélioration des infrastructures logistiques et numériques, pourraient transformer le Sénégal en un hub économique régional.

Une diplomatie économique proactive comme levier de transformation

Dans un monde globalisé et concurrentiel, le Sénégal doit adopter une diplomatie économique proactive pour diversifier ses partenariats et maximiser les opportunités économiques. Voici quelques axes prioritaires :

Diversification des partenariats économiques : Le Sénégal doit renforcer ses relations avec les blocs émergents tels que les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et explorer de nouveaux partenariats en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Ces partenariats pourraient permettre d’accéder à de nouveaux marchés et de mobiliser des financements innovants. Promotion du Sénégal à l’international : Participer activement aux forums économiques mondiaux, tels que les Forums sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), sur la Coopération avec le Japon (TICAD) ou les rencontres BRICS-Afrique, est crucial pour positionner le Sénégal comme une destination de choix pour les investissements directs étrangers. Soutien à l’exportation : La diplomatie économique doit également accompagner les entreprises sénégalaises dans leur conquête des marchés internationaux, notamment dans les secteurs stratégiques comme l’agriculture, l’industrie et les TIC.

Conclusion : bâtir un avenir souverain et prospère

Le budget 2025 marque une étape charnière dans la transformation économique du Sénégal. Bien qu’il impose des choix difficiles, il reflète une volonté claire de recentrer les priorités et de poser les bases d’une croissance inclusive et durable. Cependant, pour atteindre les objectifs ambitieux du Projet Sénégal 2050, il est impératif de maximiser la mobilisation des ressources internes, de diversifier les sources de financement et de mettre en œuvre une diplomatie économique audacieuse et proactive.

Le Sénégal dispose des atouts nécessaires pour relever ces défis. En mobilisant toutes ses forces vives – administration, secteur privé, diaspora, et partenaires internationaux – notre pays pourra réaliser son ambition de devenir un acteur majeur sur la scène économique mondiale tout en répondant aux aspirations légitimes de sa population. C’est mon intime conviction.

Babacar Sané BA

Président Alternatives Citoyennes

Coalition MIMI 2024