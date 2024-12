Budget / Mobilisation des recettes : Une moins-value de près de 600 milliards FCFA attendue d’ici fin décembre 2024

XALIMANEWS-Les partenaires financiers, notamment la Banque mondiale et le FMI, avaient averti les autorités sénégalaises des importantes pertes de recettes prévues pour 2024. Cette situation a été confirmée par le document de présentation de la Loi de finances initiale 2025, dévoilé par les autorités.

Pour l’année 2025, les prévisions de recettes internes, fiscales et non fiscales ont été établies en tenant compte des difficultés économiques de 2024. Cette année a été marquée par des contre-performances ayant considérablement affecté les prévisions initiales, avec des moins-values attendues de près de 600 milliards de FCFA d’ici fin décembre 2024. Selon les services du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, ces contre-performances résultent principalement de prévisions trop optimistes et d’une mise en œuvre insuffisante de certaines réformes.

En 2025, une reprise économique est anticipée, portée par la stabilité de l’environnement sociopolitique, les efforts en cours pour stimuler les investissements publics, ainsi que les exportations d’hydrocarbures. La production pétrolière, déjà bien entamée, sera bientôt suivie par celle du gaz, prévue pour début 2025. Dans ce contexte, la progression des recettes est projetée à 20 % par rapport aux résultats attendus en fin 2024, et à 3,6 % par rapport aux prévisions initiales de 2024. Cette croissance résulte à la fois d’un effet de rattrapage et d’une évolution portée par la reprise économique, en attendant l’impact complet des réformes fiscales et douanières.

Avec Walfnet