Au sujet du building administratif Mamadou Dia, Latif en charge du dossier parlait de quelques 17 milliards pour la réfection. Au finish, plus de 50 milliards et sans doute une dizaine de milliards de plus, après l’incendie. Dans un pays sérieux, l’Assemblée nationale aurait convoqué l’entrepreneur Bamba Ndiaye, spécialisé dans la vente des carreaux et à qui Latif a confié le chantier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy