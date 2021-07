XALIMANEWS- Des orages et pluies d’intensités faibles à modérées sont attendus sur les régions Sud (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda …) et probablement au Centre-sud (Fatick, Kaolack, Kaffrine) du pays au cours de cet après-midi et nuit. Ailleurs, le temps sera stable et passagèrement nuageux à ensoleillé par moments.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy