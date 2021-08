XALIMANEWS- Au 80 personnes, dont 65 civils et 15 gendarmes, ont été tuées au Burkina, dans une attaque menée par des djihadistes présumés contre un convoi militaire qui escortait des civils. Les faits ont eu lieu hier à proximité de la ville d’Arbinda. Le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a décrété, dés jeudi, un deuil national de trois jours pour rendre hommage aux victimes. Le mois dernier, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (Hcr) avait indiqué que le nombre des personnes forcées de fuir les violences au Burkina Faso avait atteint un niveau sans précédent. Plus de 1,3 million de Burkinabés sont devenus des déplacés internes en un peu plus de deux ans. Six pour cent de la population du Burkina Faso est désormais déplacée à l’intérieur du pays.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy