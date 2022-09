De nombreux Burkinabè ont entendu des tirs vendredi 30 septembre 2022, avant l’aube, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dans le quartier abritant la présidence et le QG de la junte militaire au pouvoir depuis janvier dernier , et le signal de la télévision nationale a été coupé. « J’ai entendu de lourdes détonations vers 4H30 (locales et GMT), et là les routes autour de ma maison sont barrées par des véhicules militaires », a confié l’un d’eux à l’AFP, vivant près de la présidence. L’origine de ces tirs restait inconnue vendredi matin. Plusieurs axes de la capitale burkinabè étaient bloqués dans la matinée par des militaires, ont constaté des journalistes de l’AFP.

