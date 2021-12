Depuis le 07 décembre 2021, les étudiants de l’université Alune Diop s’opposent aux décisions que les instances statutaires de l’Université ont prises, depuis le 09 août 2021, a savoir la dissolution de la coordination des étudiants et des amicales affiliées, les mesures disciplinaires prononcées à l’encontre d’étudiants et le nombre de sessions d’examens. Les étudiants estimant que le recteur fait la sourde oreille par rapport à leurs revendications ont maintenu leur mot d’ordre et sont allés au front ce lundi 13 Décembre, alors que dans un communiqué, le recteur, Pr Moussa Dieng avait menacé de permettre aux forces de l’ordre de pénétrer le campus, « l’Assemblée de l’Université, réunie en session restreinte ce 09 décembre 2021, condamne ces actes de violence, instruit la Commission de Discipline de convoquer et d’entendre les étudiants identifiés dans les perturbations qui ont été notées et autorise Monsieur le Recteur de l’Université Alune DIOP à requérir la présence des forces de l’ordre dans le campus pédagogique », avait-il déclaré. Menace, mise en exécution puisque les forces de l’ordre ont pénétré le campus pédagogique ce matin, violant ainsi les franchises universitaires. D’ailleurs, nombreux sont les étudiants violentés par les policiers, des gaz lacrymogènes ont été jetés au sein de l’université. Il y’a même des étudiants qui ont été cueillis jusque dans leurs logements qui ne se trouvent aucunement dans le campus. Les étudiants dénoncent cette « violence » et expliquent que la police de Bambey a été renforcée car l’effectif constaté n’est point celui du commissariat de la localité. « 850 policiers au moins déployés sans compter les 3 bus et 8 voitures 4×4. C’est fou à quel point ils nous méprisent », déplore un étudiant se trouvant dans les lieux. Les tensions ont diminué dans l’après midi, mais les étudiants continuent de dénoncer ce « mépris des autorités universitaires vis-à-vis d’eux », même s’ils comptent maintenir le cap, certains d’entre eux commencent à quitter le campus.

