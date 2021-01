Un lumineux tableau de Pierre Soulages ayant appartenu au poète et ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a été vendu près de 1,5 million d’euros, samedi 23 janvier, à Caen, selon l’organisateur, Caen enchères. « C’est un très beau prix pour un tableau de ce format », a souligné Caen enchères. Cette huile sur toile abstraite constituée de larges traits noirs, faisant penser à une sorte de totem asymétrique, sur un fond jaune presque doré, avait été mise en vente à un prix de départ de 600 000 euros et était estimée « de 800 000 à un million d’euros », avait précisé plus tôt l’hôtel des ventes. L’œuvre a été acquise par un « acheteur européen » ayant enchéri par téléphone, selon Caen enchères, qui n’a pas souhaité donner plus de précisions. Il y avait sept enchérisseurs, dont six par téléphone, mais aucun musée n’était en lice. Intitulé « Peinture 81 x 60 cm, 3 décembre 1956 », le tableau avait été acquis par Léopold Sédar Senghor cette année-là lors d’une visite de l’atelier de l’artiste à Paris, rappelle Caen enchères. Soulages en réalisa un très similaire un mois plus tard, selon la même source. La légataire de l’œuvre, qui souhaite rester anonyme, est une amie de la sœur de l’épouse du poète décédé en 2001. Disparue à son tour en 2019, Colette Senghor avait légué le tableau à sa sœur décédée un an plus tard.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy