XALIMANEWS -La caisse des dépôts et des Consignations a un nouveau patron. L’inspecteur principal des impôts et des domaines, El Hadj Mamadou Diao, plus connu sous le nom de Mame Boye Diao, est nommé par décret ministériel nouveau directeur général de la Caisse de dépôts et Consignations (CDC) par le Chef de l’Etat Macky Sall.

