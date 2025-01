Cameroun : La présidente de l’UDC rencontre Paul Biya pour discuter de la présidentielle

XALIMANEWS-Au Cameroun, un bref échange s’est tenu le vendredi 10 janvier au palais présidentiel entre le président Paul Biya et Toïmano Ndam Njoya, présidente de l’Union Démocratique du Cameroun (UDC), un parti politique d’opposition.

Dans un communiqué publié mardi, Toïmano Ndam Njoya a dévoilé le contenu de cette rencontre. Selon ses propos, Paul Biya a abordé deux sujets majeurs : le débat initié par certains évêques sur sa potentielle candidature à l’élection présidentielle prévue en octobre, ainsi que la gestion du processus électoral.

Cette brève discussion, d’à peine 5 min, filmée et diffusée en direct à la télévision, a fait beaucoup jaser au pays des Lions Indomptables. La chef du parti d’opposition UDC, Toïmano Ndam Njoya, a rapporte qu’elle a saisi cette occasion pour aller directement à ce qui lui paraissait essentiel à elle et à l’ensemble de l’opposition et la société civile, en cette année électorale. » Nous avons pu porter à la haute attention du président de la République du Cameroun la grande préoccupation de l’heure des principaux acteurs du processus électorale, à savoir un système électoral accepté, partagé par tous, garant du jeu démocratique, crédible, juste, équitable, transparent et pacifique « , a-t-elle indiqué dans ses mots relayés par Radio France Internationale.