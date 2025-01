Cameroun : le parcours tragique d’un époux qui rêvait d’une vie meilleure en Europe et enrôlé malgré lui dans l’armée russe, dont sa femme appelle l’Etat à « le retrouver »

XALIMANEWS-Dans l’émission « Le Grand Invité Afrique » RFI fait part du récit d’un ressortissant camerounais combattant malgré lui comme supplétif de l’armée russe dans l’Est de l’Ukraine. Sa femme, qui est sans nouvelles depuis fin juillet 2024, de son homme parti pour la Russie dans la promesse de gagner la Pologne, appelle à retrouver son époux, envoyé en mission par l’armée russe pour combattre.

« Déja, il ne partait pas en Russie, il partait en Pologne, mais c’est les services d »immigration par lesquelles il avait fait la procédure, qui lui ont dit qu’il va d’abord s’arrêter en Russie quelques temps, le temps de le relancer pour la Pologne », a d’emblée déclaré la Camerounaises Linda, utilisant un pseudonyme, dans ses propos relayés par RFI.

Cet homme, parti par l’intermédiaire d’une agence camerounaise et convaincu de trouver un Eldorado en Europe de l’Ouest, va rapidement être confronté à une tout autre réalité. « ils lui ont dit que quand il va arriver en Russie, il va travailler quelques mois. Ils vont le loger, il va faire les papiers et il va en Pologne. » A ajouté Linda.

Cependant, un dilemme va se poser. « L’agence avait demandé à l’époux un million de francs CFA (1 000 000), pour son séjour, qui seront rétablis en roubles. Mais vu qu’il n’avait pas cette somme par devers lui et qu’il avait déjà payé son billet d’avion, ils lu ont propose l’armée dont ils lui ont narré des avantages sans lui faire part des inconvénients« , a martelé l’épouse. Sur place, lépoux a appelé sa femme pour lui dire qu’ils lui ont proposé deux millions de francs CFA (2 000 000 FCFA), tout en le rassurant en lui disant que c’est juste une formation, alors qu’en realité, il allait combattre.

Celui qui a quitté Douala le 5 juin 2023, dès son arrivé à Moscou, va être envoyé dans un camp militaire. Avec deux autres compatriotes camerounais, ils vont être envoyés au front.

En allant en Europe, il cherchait l’expatriation pour avoir des lendemains meilleurs et aider sa famille, composé de 4 enfants, d’un père malade et de sa mere, va vite déchanter.

Et Linda, qui avait un enfant de 2 mois dans les bras, au moment du départ de son époux parti depuis 17 mois, lance un appel désespéré aux autorites de son pays. « Je demande aux autorités camerounaises de nous aider à le retrouver. Même si on le retrouve et qu’il n’est pas mort, qu’on le rapatrie au pays. Ces parents pleurent chaque jour. Tout le monde est dépassé. Nous supplions les autorités camerounaises de faire quelque chose. Nous ne sommes pas les seuls, il y’a plusieurs familles dans cette situation. » A imploré Linda, qui nourrit le secret espoir de revoir son mari, sain et sauf.