Selon le politicien, ce projet « funeste » n’est pas nouveau, « les extrémistes du régime avaient déjà planifié une opération d’élimination physique du Président national de notre parti et d’un de ses principaux collaborateurs. Informé de ce projet funeste par des éléments républicains des Services en question, nous avions adressé à l’époque une correspondance de protestation au Président de la République avec des preuves, y compris les noms et grades des membres du commando chargé de la sale besogne, leur mode opératoire, le tout contre décharge ; de même une copie avait été adressée au chef dudit commando ainsi qu’à certaines représentations diplomatiques, dont celles des Etats Unis, de la France. Mais, plus de dix ans après, cette correspondance est restée curieusement sans réponse. Et malgré notre demande écrite, aucune procédure judiciaire n’a jamais été ouverte dans cette affaire ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy