Camp Pénal de Liberté 6 : Affrontement entre détenus et gardiens, du gaz lacrymogène utilisé

XALIMANEWS-Une mutinerie a éclaté au Camp pénal de Liberté 6 à Dakar, un établissement pénitentiaire bien connu. Selon les informations recueillies, ce mercredi, une opération de fouille de routine des chambres a dégénéré brusquement en affrontement violent entre les détenus et les gardiens de prison.

La situation devenant de plus en plus tendue, l’utilisation de grenades lacrymogènes a été nécessaire, et des coups de feu ont même été échangés.

« Une mutinerie des détenus du Camp Penal de Liberté 6 est en cours, ce 19 juin 2024. Les detenus protestent contre leur alimentation et leurs conditions de vie », informe le journaliste Madiambal Diagne.