« Le département de Foundiougne souffre d’un déficit d’infrastructures sanitaires et scolaires. Cette zone manque de tout, et les problèmes d’insécurité qui découlent de l’absence d’électricité dans certaines communes entravent son développement économique et compliquent la vie quotidienne, malgré le potentiel et la détermination de la communauté », a-t-il déploré dans un message partagé sur son compte X (ex tweeter). « Je rappelle que l’accès à des soins de santé et à une éducation de qualité sont des droits fondamentaux. Il est urgent d’envisager des solutions inclusives afin de transformer ces défis en opportunités et d’ouvrir la voie à un avenir plus prometteur pour Foundiougne et ses habitants », a encore lancé Khalifa Ababacar Sall.

