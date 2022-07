Plus de 2 milliards 40 millions FCFA pour redorer son image : un coin du voile sur ce contrat top-secret qui lie Macky à Mercury

Noyée par le Tabaski et la veille des joutes électorales des Législatives, une information inattendue révèle que le Sénégal s’est « offert » les services d’une société de lobbying américaine, dans le cadre d’une campagne mondiale visant à redorer la réputation du président Macky Sall. Ce juteux contrat de plus de 2 milliards 40 millions FCFA a pris effet en janvier 2022 et prendra fin en début janvier 2024, soit à un mois des élections présidentielles, prévues en février 2024. Voici en exclusivité : un coin du voile sur ce contrat top-secret qui lie Macky Sall à Mercury de Kirjas Global.

D’abord selon le document dont nous détenons copie, le Groupe Kirjas Global a pour activité principale, de fortifier les efforts diplomatiques et internationaux pour promouvoir le Sénégal, les « efforts exceptionnels » du Président Macky Sall et I’ ambitieux programme de son gouvernement, il fournira conseil et assistance au Client. Et dans le cadre du présent contrat, le client (la présidence) confie Kirjas Global qui valide la mission d’accompagner pendant 24 mois, à compter du 1er janvier 2022, la Présidence de la République, dans les missions définies ci-après :

D’abord , assurer la continuité des initiatives réussies du Plan Sénégal Emergent (PSE), en sécurisant diverses réunions dès janvier 2022, ensuite accompagner et renforcer les contacts établis et les tendances positives avec lesréunions précédemment mises en place. Ces réunions comprendront une liste soigneusement élaborée de dirigeants politiques étrangers, de parlementaires, de représentants de gouvernements, d’institutions internationales, d’activistes de la société civile et de faiseurs d’opinion (médias et réseaux sociaux) en ligne, en utilisant les nouvelles technologies, en organisant des discussions en ligne mensuelles avec des membres des parlements nationaux et régionaux en Europe et en Afrique, par le biais de séminaires et d’entretiens avec les médias.

Dans cette opération de charme, en dehors du Sénégal, un accent sera mis sur I’ Europe, I ‘Asie, I’ Amérique du Nord, I’ Amérique Latine et L’Afrique, avec des visites spéciales de responsables gouvernementaux et des représentants des partis, au Sénégal, grâce à des visites sur mesure d’importants dirigeants politiques ou représentants d’institutionsinternationales en leur proposant des rencontres avec des membres désignés du gouvernement, de I ‘équipe de la présidence et des médias.

Toujours dans cette lancée, Groupe Kirjas Global agit en organisant des délégations diverses à I‘occasion de rencontres nationales, continentales ou internationales, qui pourront offrir un soutien et offrir un témoignage sur I ‘approche visionnaire et transparente, la qualité et L’excellence de la gouvernance du président Macky Sall et des autorités du Sénégal, comme un exemple pour I ‘Afrique et le monde. Qui dit mieux ?

Mais cerise sur le gâteau, il va mener une offensive de communication diplomatique à L’intention de la communauté internationale par le biais d’événements qui appuieront et renforcent les performances de la gouvernance avec I ‘appui international des différentes institutions, gouvernements, dirigeants etinfluenceurs.

Et s’appuyant sur les expériences de communication tirées de la Covid, s’engager dans la diplomatie numérique, ce qui contribuera à la coordination de la présence et de la participation des responsables gouvernementaux à des événements internationaux clés (conférences, sommets, assemblées)

Enfin, Kirjas Global se doit aussi de préparer un livre qui synthétisera la vision, les positions et les résultats des conférences / débats en ligne, des rapports, des articles et une promotion sur les développements positifs importants au Sénégal et en Afrique.

Ordonnateur des missions, Spécification des prestations et volet financier du contrat

Selon le contrat, seul le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, ouson (ses) représentant(s) dûment désigné(s) par lui, peuvent valablement ordonner à Kirjas Global I ‘exécution d’une ou des missions visées.

Le présent contrat, qui prend effet à partir du 1er janvier 2022, est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et prend fin au 31 décembre 2023. En échange des services du sous-traitant ci-dessous, l’entrepreneur principal (l’Etat du Sénégal) doit payer au sous-traitant 13 000 dollars soit 85 millions de FCFA par mois, au prorata pour tout mois partiel, facturé mensuellement pendant la Durée, facture à envoyer à l’adresse indiquée par écrit par le Client.Mais en plus, il (l’Etat), paiera et remboursera le sous-traitant pour toutes les dépenses professionnelles engagées et documentées dans le cadre de la fourniture des Services, facturées mensuel; à condition, toutefois, que tout paiement ou remboursement de toute dépense nécessite l’approbation écrite préalable de l’entrepreneur principal.

À sa seule et exclusive discrétion, le sous-traitant peut exiger de l’entrepreneur principal de payer à l’avance ou directement à un vendeur toute(s) dépense(s) en rapport avec cet Accord.

« Tous les frais indiqués à l’entrepreneur principal incluent la TVA partout où applicable, que le Sous-traitant ajoutera à ses factures à la taux approprié. », est aussi une clause qu’on avoue ne pas cerner…Le Sénégal paiera chaque facture qui lui sera soumise par le sous-traitant, conformément à son annexe 3 et autrement avec les accords versements, en fonds compensés dans les 10 jours suivant la réception (qui sera déterminé conformément à la section (Avis) sur un compte bancaire désignée par écrit par le sous-traitant (la date d’échéance), sous réserve des réception des fonds appropriés par l’entrepreneur principal de la République de Sénégal (client) pour les services de sous-traitance.

Toutes les sommes dues au sous-traitant en vertu du présent contrat deviendront exigibles immédiatement à sa résiliation, malgré toute autre disposition.

ConfidentialitéL’Information confidentielle, concernant l’une ou l’autre des parties, touche toute information (qu’elle soit ou non déclarés confidentiels ou marqués comme tels) qui partie divulgue à l’autre, ou que l’autre partie obtient de toute information qui lui est divulguée par cette partie, soit oralement, soit par écrit, soit par tout autre moyen, sous ou en relation avec le présent Accord . Et sur les lois relatives à la protection des données, elles concernent toutes les lois applicables relatives au traitement des données personnelles y compris, pour la période pendant laquelle elle est en vigueur et le règlement général sur la protection des données en Europe (règlement (UE).

Comme annoncé à l’entame, le tout c’est pour redorer l’image du président Macky Sall jusqu’en janvier 2024. Et après janvier 2024 ?

