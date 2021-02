Cela, pour tuer les plus folles rumeurs autour du vaccin et comme en Chine ou en France où leurs ministres ont donné le bon exemple en se faisant vacciner en premier, ici, c’est au ministre de la santé d’ouvrir la danse. Le Sénégal a reçu jeudi soir 200.000 doses du vaccins chinois pour les personnes les plus nécessiteuses. Toutefois, plus de 6 millions d’autres doses sont attendues pour couvrir le reste de la population sénégalaise.

