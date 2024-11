Campagne électorale/ Amadou Ba à Bakel: « si vous nous accordez votre confiance et la majorité à l’Assemblée nationale, nous nous engageons à… »

XALIMANEWS: “Cette cinquième journée de campagne s’est achevée en fanfare dans le département de Bakel, où j’ai reçu un accueil chaleureux des populations venues manifester leur soutien à notre coalition Jamm Ak Njariñ », a déclaré Amadou Ba

Et de poursuivre: “Je souhaite rappeler la tragédie des inondations qui ont frappé durement cette localité, plongeant de nombreuses familles dans la précarité. Depuis le 17 septembre, j’ai exprimé mon inquiétude pour les populations touchées, qui risquent de nouvelles épreuves dans les mois à venir si des mesures structurelles ne sont pas prises. J’appelle solennellement le gouvernement à intensifier ses efforts pour apporter des solutions durables et un réel soulagement aux communautés sévèrement éprouvées”

“Chères populations de Bakel, si vous nous accordez votre confiance et la majorité à l’Assemblée nationale, nous nous engageons à réactiver notre projet de construction d’un hôpital, initialement prévu pour 2025. Nous traiterons également les problèmes d’accès à l’eau et à l’électricité, essentiels pour le développement de cette localité. Unis, œuvrons pour un Sénégal où chaque citoyen est écouté, respecté et soutenu, un Sénégal où les préoccupations du peuple sont au cœur de chaque décision” à conclu Amadou BA, Président de la coalition Jamm Ak Njariñ