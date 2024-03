Campagne électorale : Amadou Ba annonce la création d’une banque de développement pour accompagner les initiatives entrepreneuriales des femmes et des retraités

XALIMANEWS-Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Amadou Ba, a annoncé la création d’une banque de développement au Sénégal afin d’apporter un soutien financier aux femmes et aux retraités.

”Ce qui préoccupe les femmes ici, c’est le financement. Je suis conscient des efforts qui ont été faits mais il reste beaucoup de choses à faire, c’est pourquoi lors de ma déclaration de politique générale, j’avais indiqué que le Sénégal devait avoir une grande banque. Trois mois après l’élection, on mettra en place cette banque”, a annoncé M. Ba en campagne à Dagana pour la présidentielle, rapporte l’Aps.

Cette institution bancaire vise à renforcer le financement, en particulier pour les femmes, afin de les accompagner dans leurs projets entrepreneuriaux.

Amadou Ba a expliqué que cette banque offrira des « nano crédits » et les renforcera jusqu’à un montant dépassant le million, pour soutenir les familles dans leurs dépenses quotidiennes grâce à des activités génératrices de revenus. Il a précisé que cette banque soutiendra les secteurs de la pêche, de l’élevage et de l’agriculture pour favoriser la création d’emplois pour les jeunes, et a ajouté que les travaux pourraient commencer dès le mois d’avril.

”Les vieux, dit-il, méritent d’être accompagnés après temps de sacrifice et de loyaux services dans les secteurs après avoir accompagné les populations en matière de production, c’est pourquoi je m’engage à leur donner plus de bourses de sécurité familiale.”