Campagne électorale : Amadou Ly et la Coalition Wareef prônent une Assemblée Plus Proche des Sénégalais

XALIMANEWS- La campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 se distingue, cette année, par la mise sur pied de plusieurs coalitions dont la Coalition Wareef, « une force nouvelle et résolue à transformer le paysage politique sénégalais », comme stipulé dans son mémorandum transmis à Xalima. Amadou Ly, tête de liste de cette coalition, incarne cette ambition de changement et de renouveau qui, selon le document, va « bien au-delà des calculs politiques traditionnels ».

Pour une vision unificatrice au service de la nation

La Coalition Wareef s’est dévoilée au grand public lors d’une cérémonie de présentation de ses candidats le 13 octobre dernier. Cet événement, marqué par une mobilisation massive, a mis en lumière l’énergie et la diversité de cette coalition. Portée par une vision patriotique et un engagement clair pour la nation, Wareef se veut « sentinelle de la nation », une voix indépendante et résolue à placer le Sénégal avant tout autre intérêt. « Nous avons choisi de créer notre propre coalition pour préserver notre liberté d’action », affirme Amadou Ly, qui souligne l’indépendance comme une valeur centrale de ce mouvement.

Cette volonté de rupture, loin des schémas politiques classiques, traduit l’engagement d’Amadou Ly et de ses coéquipiers pour un changement réel. « Wareef, c’est le Sénégal en miniature », explique-t-il, une force politique qui reflète la richesse et la pluralité des régions et des sensibilités de tout le pays. Cette diversité représente un atout majeur pour porter la voix de toutes les composantes de la société sénégalaise.

Un leadership inspiré par la synergie et le patriotisme

Derrière ce projet politique se trouve Amadou Ly, un homme au parcours remarquable, dont la vision et le charisme ont été salués par les membres de Wareef. Ancien membre de la coalition Diomaye Président, Amadou Ly est reconnu pour son parcours d’exception et son dévouement envers le Sénégal. Titulaire d’un PhD en science des matériaux et ingénierie de Grenoble INP-UGA et d’un diplôme d’ingénieur de l’INPG, Amadou a su bâtir une solide expérience en gestion de projet, stratégie d’affaires et efficacité énergétique.

À la tête d’Akilee SA, Amadou Ly démontre son attachement au progrès technologique et au développement durable. Sa compétence et son expérience dans des entreprises de renom comme EDF en France ajoutent à sa réputation d’excellence, tandis que son esprit d’équipe et son approche collaborative inspirent respect et admiration. Visionnaire et patriote, il incarne l’espoir d’un renouveau politique fondé sur la sincérité et l’efficacité.

Des députés au service du peuple

Wareef se distingue également par sa promesse de réinventer le rôle du député sénégalais. Amadou Ly et ses colistiers souhaitent ramener l’Assemblée nationale au cœur des préoccupations des citoyens, en s’éloignant des querelles partisanes et en prônant une gouvernance plus juste et équitable. En se présentant comme des parlementaires proches du peuple, les candidats de Wareef veulent impulser une réelle transformation au sein de l’hémicycle, en répondant aux attentes et aspirations des Sénégalais.

Le 17 novembre 2024, les électeurs sénégalais auront l’opportunité de choisir une voix qui place la patrie avant les intérêts personnels ou partisans. La coalition Wareef appelle à la mobilisation de celles et ceux qui partagent cette vision d’un Sénégal uni, juste et tourné vers l’avenir.