La campagne électorale pour les législatives a démarré ce dimanche 10 juillet 2022 coïncidant avec la célébration de l’Eidr Kadir communément appelée Tabask. Même si toutes les coalitions notamment les 8 en lice, ont commencé toutefois leur campagne par des activités moyennes, l’absence des leaders de Yewwi Askan wi de ces joutes semble intéressé certains citoyens sénégalais. Hier au deuxième jour de campagne électorale, l’équipe de Senpresse.net, était allé à la rencontre du public pour avoir leur opinion. Mais l’absence de Sonko, Déthié Fall, Aîda Mbodj, Habib Sy et Cie des titulaires, est revenu dans les échanges. Croisée à Sonadis de Rufisque, Mme Ndiaye dit avoir regretté le fait que la coalition Yewwi Askan ne puisse pas aller à cesélections avec ses charismatiques leaders. « Je suis vraiment désolé pour l’absence de Ousmane Sonko tête de file de l’opposition et certains grands opposants de la trempe de Aïda Mbodj, Habib Sy, Déthié Fall etc. Je pense qu’on aurait un scrutin très clair si l’opposition notamment la plus importante coalition Yewwi Askan participait avec tous ses leaders. Mais avec cette situation, je dois dire sincèrement la campagne électorale n’aura pas le même goût. Il faut oser le souligner. Ousmane Sonko qu’on l’aime ou que ne l’aime pas représente beaucoup pour une très bonne frange de la population notamment des jeunes », s’est désolée Mme Ndiaye la cinquantaine révolue. La même opinion a étépartagée chez Djibril Thiaw, un mécanicien d’une trentaine d’années. Pour ce Rufisquois, l’abscence du leader de Pastef de ces élections va véritablement être ressentie. « Il faut le dire ces élections n’auront pas la même ardeur que si Sonko et ces camarades leaders étaient partant. Comment peut-on avoir tous les caciques de Benno en compétition et le refuser à Yewwi Askan wi? C’est vraiment le bas-blesse de ces élections. Mais tout est possible, avec les suppléants qui peuvent faire la surprise », a-t-il prévenu conseillant Sonko et Cie les leaders de Yewwi Askan wi à investir le terrain cette campagne électorale pour accompagner leurs suppléants. Réagissant sous le sceau de l’anonymat, cet sexagénaire habitant à Zac Mbao est d’avis que l’absencede Sonko comme tête de liste, a déjà un « goût amer » de ce scrutin. Mieux notre troisième interlocuteur souhaite voir le leader de Pastef, Aïda Mbodj, Habib Sy, Déthié Fall et camarades battre campagne à côté des suppléants. « J’invite les titulaires de Yewwi Askan wi mis hors course par le Conseil constitutionnel de descendre sur le terrain épaulés leurs suppléants qui peuvent essuyer leurs larmes au soir du 31 juillet », a-t-il terminé. Exclus de ces élections par le Conseil constitutionnel pour selon les sept sages un problème de « parité », Ousmane Sonko le malheureux tête de liste de Yewwi Askan wi et camarades, ont, après avoir mis le pays dans une tension électorale qui faisait craindre des affrontements, accepté daller à ces élections avec les suppléants. Mais aujourd’hui l’absence des titulaires de Yewwi Askan wi continue de soulever toujours le débat au sein de la population en dépit les carottes sont cuites pour Sonko et Cie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy