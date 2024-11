Campagne électorale: Incendie d’un bus de militants de Takku Wallu à…

XALIMANEWS: Un bus transportant des militants de la coalition nationale Takku Wallu a pris feu sur la route reliant Kolda à Salikégné, dans la commune de Guiro Yoro Bocar. La cause : une défaillance électrique.

Cependant, il y a eu plus de peur que de mal puisque le chauffeur a réussi à immobiliser le véhicule à temps, permettant à tous les passagers de s’échapper sans blessures. Malgré tout, le bus a été complètement ravagé par les flammes.

Les militants, originaires des communes de Guiro Yoro Bocar et Salikégné, se rendaient à Kolda pour manifester leur soutien à Sidiki Kaba et à la coalition Takku Wallu, en pleine campagne pour les élections législatives anticipées prévues le 17 novembre.

Xalima avec Senenews