Campagne électorale/ La Coalition Sam Sa Kaddu assure à Tambacounda: Barth et Cie accueillis en grande pompe (En images)

XALIMANEWS: Au lendemain de la libération de Bougane Gueye Dany, la caravane SAMM Sa Kàddu a parcouru les rues de Tambacounda avec une énergie renouvelée pour lancer sa campagne électorale au niveau national !

Barthélemy Dias, Anta Babacar Ngom, Bougane Gueye, Pape Djibril Fall, Thierno Bocoum, Cheikh Tidjane Youm…ont sillonné les quartiers de Garage Kothiary, Plateau, Abattoir, Quartier Pont, Dépôt, pour finir en beauté sur l’avenue Léopold Senghor à la rencontre des électeurs

“Votre accueil chaleureux, votre ferveur, et votre engagement à nos côtés nous poussent à aller toujours plus loin. Ce mouvement, c’est pour vous, c’est avec vous, et c’est pour le changement auquel nous aspirons tous”, a dit Barthélemy Dias tête de liste nationale de ladite coalition

PID