Campagne électorale : Le clin d’oeil du candidat Bassirou Diomaye Faye à la presse sénégalaise

XALIMANEWS- Très présent sur le terrain, avec une caravane qui bouge un peu partout à l’intérieur du pays, la Coalition Diomaye Président se fait la part belle lors de cette campagne électorale. Dans cette atmosphère, son candidat, Bassirou Diomaye Faye n’a pas manqué de consacrer quelques minutes aux journalistes qui accompagnaient sa caravane pour partager, avec eux, le programme et les réalisations qu’il fera pour eux une fois élu.

Bassirou Diomaye Faye se dit, notamment, conscient des enjeux dans la corporation et promet d’améliorer les conditions du milieu des médias. Il annonce, d’ailleurs, avoir mis en place des projets dans ce sens. Il a, toutefois, formulé des recommandations afin de mieux professionnaliser et former les journalistes.