Campagne électorale : « Le DGPN va mettre à la disposition de chaque candidat deux éléments de la BIP » (Ministre)

XALIMANEWS-Au lendemain des actes de violence notées, lors des deux premières journées de campagne électorale, Sidiki Kaba réagit. Le nouveau Premier ministre, Me Sidiki Kaba a annoncé, ce lundi que la Direction générale de la Police Nationale (DGPN) va mettre à la disposition de chaque candidat deux éléments de la Brigade d’intervention de la police (BIP) pour assurer leur sécurité.



« Les 19 candidats auront une protection de la police. Le DGPN (directeur général de la police nationale) a déjà pris les dispositions, chaque candidat aura au moins deux éléments du BIP. C’est pour qu’ils sachent, qu’il y a une équité et une égalité de traitement sécuritaire de tous les candidats », a fait noter Me Sidiki Kaba.



Pour rappel, une bagarre a éclaté entre militants de la coalition Diomaye Président et ceux d’Amadou Ba, qui se sont retrouvés ce lundi 11 mars à Pikine. Les deux camps se sont affrontés, dimanche, aux Parcelles assainies lors du premier jour de cette campagne électorale.

Auparavant, la caravane de Khalifa Ababacar Sall a été attaquée samedi dernier par un groupe de jeunes à Dakar-plateau. Les deux camps se sont livrés à une bataille rangée. Les affrontements ont occasionné plusieurs blessés.