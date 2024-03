Campagne électorale / Présidentielle 2024 : Dethié Fall s’engage à « résoudre la souveraineté alimentaire du Saloum »

XALIMANEWS-De Nioro à Keur Madiabel, en passant par Kaolack, le candidat de la coalition Déthié Fall 2024 a exprimé sa satisfaction envers l’engagement et la détermination des habitants de Kaolack qui ont opté pour un changement.

Après avoir salué ses sympathisants et militants, il a souligné les difficultés rencontrées par les populations du Sénégal en général, et celles de Kaolack en particulier, qui ont été négligées pendant douze ans par le régime du Président Macky Sall.

Pour le candidat à l’élection présidentielle, il est inacceptable de constater des problèmes d’approvisionnement en eau potable au Sénégal, surtout étant donné l’énorme potentiel hydrologique dont dispose le pays.

« C’est inadmissible que dans certaines zones, les populations ne puissent pas avoir accès à l’eau potable malgré les ressources naturelles et l’expertise en ressources humaines formées dans nos écoles, universités et instituts. Je prends l’engagement ferme et solennel que si vous nous faites confiance au soir du 24 mars 2024, les difficultés d’eau, tant dans l’approvisionnement que la distribution, seront définitivement réglées. La région de Kaolack devrait dépasser ce niveau en termes de réalisation et d’économie. Il y a tous les facteurs essentiels pour booster l’économie de cette région carrefour qui peut porter à elle seule le développement de notre pays», a déclaré M. Fall. Et d’ajouter : «Kaolack a un port que le Président sortant et son régime avaient promis de draguer mais malheureusement, ils ne l’ont pas fait. Je prends l’engagement que si je suis élu, je vais draguer le port de Kaolack afin de créer des emplois et développer par la même occasion l’économie de cette ville».

En ce qui concerne l’industrialisation de la région de Kaolack, le candidat de la coalition Déthié Fall 2024 affirme que le Président Macky Sall a échoué dans ce domaine. Selon lui, cette région du bassin arachidier doit être industrialisée afin que la production agricole puisse être transformée sans difficulté, permettant ainsi aux agriculteurs d’écouler leurs récoltes plus facilement et d’acheter à des prix plus abordables les produits finis.

«La région de Kaolack a l’usine de la Sonacos et l’état de cette entreprise montre largement l’échec de la politique de Macky Sall et de ses hommes dans cette région. Je vous fais la promesse que l’industrialisation de la région sera une réalité pour permettre de coopter cette chaîne de valeur qu’est l’agriculture tout en modernisant le secteur. J’engagerai dans l’urgence les chantiers liés à l’agriculture, à la transformation agricole et à l’industrialisation afin que le Saloum puisse jouer son rôle dans la souveraineté alimentaire», a-t-il promis.