Campagne électorale / Révision des contrats miniers : une priorité pour Thierno Alassane Sall

XALIMANEWS-En campagne dans la zone des Niayes, Thierno Alassane Sall, le candidat de la République des Valeurs (RV), a souligné les difficultés liées aux contrats et aux ressources minières et halieutiques, mettant en avant l’échec manifeste dans la gestion des ressources halieutiques, ce qui a conduit le Sénégal à devenir un importateur de poisson, une situation inacceptable pour lui.

Thierno Alassane Sall a insisté sur la nécessité de réviser les contrats des ressources minières pour préserver les intérêts du Sénégal. Il a également abordé la question de la mauvaise gestion des ressources halieutiques, soulignant que malgré les richesses du pays dans ce domaine, le Sénégal est devenu un importateur.

Il a proposé de revoir l’ensemble des conventions liant le Sénégal aux entreprises et pays étrangers afin de sauvegarder les intérêts nationaux, citant l’exemple du secteur de la pêche où le Sénégal importe du thon et même du poisson en provenance du Maroc, en raison du développement de filières de production et de transformation dans ces pays. Il a souligné l’importance de reprendre la souveraineté dans tous les domaines pour créer de véritables filières pour le Sénégal.

Concernant la proposition d’une monnaie locale pour le Sénégal, Thierno Alassane Sall a plutôt mis en avant la nécessité de reprendre la souveraineté économique.