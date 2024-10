Campagne électorale/Violence à Dakar: La réaction de la CNDHS

XALIMANEWS: La Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal (CNDHS) a exprimé, dans un communiqué de presse daté du 28 octobre, sa vive inquiétude face aux violences survenues lors de cette première journée de campagne. Elle souligne l’importance

de la maturité politique et du respect des droits de chacun pour garantir un climat de paix et de sérénité, essentiel au bon déroulement des élections.



La CNDHS dénonce fermement les actes de violence qui vont à « l’encontre des valeurs fondamentales de tolérance et de respect, piliers de la démocratie », a-t-elle dit appelant tous les candidats et leaders politiques à « faire preuve de responsabilité et de lucidité, afin d’assurer une campagne électorale sereine, marquée par le

respect mutuel ».

Dans son communiqué, la CNDHS rappelle également que chaque candidat a le droit inaliénable de mener sa campagne librement dans sa circonscription.

Elle insiste sur le fait qu’aucune « zone interdite » ne devrait exister dans une démocratie, affirmant ainsi l’importance de la liberté d’expression et de la participation

politique