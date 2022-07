Devant une foule entièrement acquise à sa cause, il a plaidé pour une Assemblée nationale new look et digne de son nom de représentation du peuple souverain. « Nous voulons une nouvelle Assemblée nationale. Cette chambre occupe une place de choix dans l’architecture institutionnelle. Elle doit jouer son véritable rôle sans entrave. Et l’exécutif, le législatif et le judiciaire, chacun est appelé à assumer sa mission véritable sans entrave. Il y va de la crédibilité de notre chère République », a lancé Pape Diop. Avant d’inviter à une gestion saine de l’argent public.

