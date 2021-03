Ce vendredi, à Brazzaville, les partenaires de Krépin Diatta, iront à l’assaut du Congo (2e, 7 pts) qui lutte pour décrocher la deuxième place qualificative. Ce match ne comptera pas pour du beurre pour les Lions, assurés de terminer premier de la poule I. Les protégés d’Aliou Cissé voudront continuer leur belle série ponctuée de 4 victoires de rang. Pour ce match, la sélection sénégalaise amputée de quelques cadres, dont Édouard Mendy, Alfred Gomis, Youssou Sabaly, Kalidou Koulibaly …, s’est enrichie de la présence de 3 bi-nationaux (Abdou Diallo, Nampalys Mendy et Fode Ballo Touré). Ces derniers pourront étrenner leurs premières sélections des cet apres-midi. Les congolais ne se présenteront pas en victimes expiatoires et joueront crânement leurs chances, car une victoire leur donnerait le droit de participer à la CAN. Aliou Cissé, sur le banc des Lions, voudra conserver son invincibilité de plus de 6 ans, en éliminatoires de la CAN.

