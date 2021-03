?? Burkina Faso are back to the #TotalAFCON once more ? The Stallions return following their 2017 bronze. ? #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/k0j6Bm1HPX

En se rendant à Kampala pour le compte de la 5ème et avant dernière journée des qualifications de la prochaine CAN, les Étalons du Burkina Faso avaient leur destin en main : un nul leur suffisait pour se qualifier. Au terme d’une partie farouchement disputée, Cranes et Étalons se sont quittés dos à dos (0-0), un score de parité qui fait le bonheur du Burkina Faso. Premiers de la poule B à l’issue de cette 5ème journée avec 9 points, les partenaires de Bertrand Traoré et Cyrille Bayala, seront accompagnés par l’Ouganda (2e, 8 pts) ou le Malawi (3e, 7 pts) qui vont se rencontrer dans un drôle de drame lors de la dernière journée, à Lilongwe.

