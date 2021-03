Donc la donne était claire pour le Soudan, s’imposer impérativement sous peine de dire adieu à la CAN camerounaise. Mais à domicile, les soudanais vont réussir une belle entame de match, ouvrant le score matinalement par un coup de tête de Bakhit (4e, 1-0), et avant que les Bafafa-Bafana ne se reprennent de ce coup du sort, Abdel Raman corse l’addition (30e, 2-0). À Khartoum, on ne pouvait rêver mieux. La messe est dite pour les sud-africains qui ne parviendront jamais à renverser la vapeur. Le Soudan crée la sensation, et retrouve 10 ans après la Coupe d’Afrique des Nations.

