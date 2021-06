XALIMANEWS-La 24ème CAN Dames de Handball qui va se dérouler à Yaoundé (Cameroun, 8-18 juin), démarre ce samedi. L’Angola, l’ogre incontesté du handball féminin africain avec 13 titres, va remettre son titre en jeu. Son plus sérieux adversaire est le Sénégal vice-champion.

Décalé d’un an pour de cause de Pandémie du Covid-19, la 24ème édition de la CAN féminine de Handball va s’ouvrir ce samedi à Yaoundé, avec le match d’ouverture Nigeria/RD Congo (15h 00).

Pour cette 24ème édition de CAN Dames, les Palancas Negras conduites par la meilleure joueuse africaine de la dernière édition Albertine Kassoma, seront comme d’habitude, les favorites numéro un du tournoi. La Sélection angolaise truste les trophées au niveau du circuit féminin. Vainqueurs à 13 reprises, dont 8 succès de rang de 1998 à 2012, une série stoppée par la Tunisie qui est passée par là en 2014 pour son troisième sacre. les Angolaises, qui ont repris le contrôle en 2016 et 2018, voudraient enchaîner une nouvelle longue série en essayant de remporter un troisième succès d’affilée. Disposant d’un groupe expérimenté et talentueux, composé d’expatriées et de locales forgées dans leur bon championnat local, les Lusophones seront très dures à chercher, et les détrôner, ne sera pas une partie de sinécure.

ADVERTISEMENT

Les Lionnes sénégalaises, vices-championnes d’Afrique, battues par les angolaises lors de la dernière édition (19-14), voudront mettre fin à cette hégémonie des filles de l’Afrique Australe. Le Sénégal a le potentiel pour contester la main-mise angolaise dans cette compétition. Avec des joueuses, issues la plupart, des prestigieux centres de formation des clubs hexagonaux, et sous direction du bon technicien Frédéric Bougeant, la bande à Doungou Camara, Raïssa Dapina et Laura Kampdop, peut scalper l’épouvantail Angola.

Les championnes en titre sortent de 2 victoires de rang face au Sénégal, car en plus de la victoire en finale en 2018, les angolaises avaient pris la mesure des Lionnes lors des Éliminatoires des Jeux Olympiques zone Afrique jouées au Dakar Arena.

Mais, les coéquipières de Hadja Mama Cissé peuvent faire trembler le Montre angolais, si elles parviennent à jouer en équipe, en faisant montre de leurs talents tout étant dotées d’une grande force collective, car en sport collectif il faut être forgé à la culte du Dieu « Résultat« , et de se fait, elles doivent être animées d’une volonté commune : Remporter le Graal.

Des enseignements doivent être par tirés par le staff après les 2 défaites concédées devant les lusophones. Cependant, pour cette grande messe du handball féminin, le Sénégal fera sans l’une de ses meilleures joueuses, en l’occurrence Hadatou Sako. La meilleure gardienne de but de la dernière édition, a mis un trait sur la Sélection. Pour la remplacer, le staff des Lionnes a convoqué Ndeye Sokhna, gardienne du DUC et Toubissa Elbeco, camerounaise naturalisée, coéquipière de Doungou, Raïssa Dapina, Amina Sangharé et Laura Kamdop au Fleury Loiret Handball.

En plus de la gardienne du Duc Ndeye Sokhna, le groupe des Lionnes compte 2 autres locales, Khady Seck, et Ndiolé Sène, ex-joueuse de l’Espoir du Walo. Ces joueuses étaient en France depuis presque plus 2 mois pour se préparer avec le coach Bougeant.

Derrière ces 2 grosses cylindrées, il y’a d’autres équipes qui peuvent jouer les troubles-fête, à savoir, la République Démocratique du Congo, troisième lors de la dernière CAN, le Cameroun, quatrième et la Tunisie (5ème).

Rappelons que lors de la dernière édition, le Sénégal avait réussi à placer 2 de ses joueuses dans l’équipe type du tournoi, en l’occurrence Awa Fall Diop (meilleure ailière gauche) et Hadatou Sako (meilleure gardienne). D’ailleurs, cette dernière a pris sa retraite internationale.

La CAN Dames de Handball, qui joue sa 24ème édition, a été remportée que par 5 nations, et dans l’ordre au niveau des titres, l’Angola (13), la République Populaire du Congo (4), la Tunisie (3), la Côte D’Ivoire (2) et le Nigeria (1).