Canada : le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce sa démission

XALIMANEWS-Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en poste depuis 2015, a annoncé ce lundi 6 janvier sa démission après plusieurs mois de turbulences politiques. Dans une déclaration à la presse à Ottawa, Trudeau, âgé de 53 ans, a confirmé qu’il quitterait son rôle de chef du Parti libéral du Canada une fois que ce dernier aura élu son successeur.

Selon RFI, ce départ survient alors qu’il se trouve en difficulté politique, notamment à cause de sa position minoritaire au Parlement et d’une faible popularité. En attendant la désignation d’un nouveau leader, Justin Trudeau conservera ses fonctions de Premier ministre.

Le chef du gouvernement a expliqué sa décision en soulignant les tensions internes au sein de son parti et la pression croissante à l’approche des élections législatives prévues d’ici octobre. « Ce pays mérite un véritable choix lors des prochaines élections. Il est devenu clair pour moi que si je dois mener des batailles internes, je ne peux pas être Premier ministre », a-t-il déclaré, visiblement ému. Cette annonce marque la fin d’une ère de presque dix ans à la tête du pays. Malgré ses premières années marquées par une popularité élevée, Trudeau a vu sa cote de confiance chuter ces derniers mois, notamment en raison de l’inflation galopante, de la crise du logement et de l’effritement des services publics.

Sous pression depuis plusieurs semaines et avec un retard de plus de 20 points dans les sondages face à Pierre Poilievre, Justin Trudeau a vu sa popularité chuter en raison du mécontentement des Canadiens concernant sa gestion économique et sociale. La situation a été aggravée par la démission de Chrystia Freeland, vice-Première ministre, en désaccord sur la guerre économique avec les États-Unis. L’affaiblissement de son autorité, causé par des tensions internes et la perte de soutien au sein de son propre parti, a conduit à des critiques croissantes. Sa démission marque un tournant incertain pour la politique canadienne.