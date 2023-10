Venu de Madagascar, un ouvrier refuse de déménager de la région où il habite depuis trois ans : « On s’était installés, on était bien dans la communauté. Et là on va nous déraciner de là encore, et nous mettre dans un autre endroit. On va recommencer à zéro, c’est dur. » A déploré le migrant africain.

