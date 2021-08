En implantant la réplique du marché Sandaga de Dakar à Montréal, métropole du Quebec, carrefour économique, culturel et communautaire, Omar Kane ne pouvait imaginer qu’il contribuerait au rayonnement de son pays au Canada. Sandaga Montréal est devenu, non seulement, un point de rencontre entre les populations de la diaspora sénégalaise et africaine, mais aussi une occasion d’ouverture sur le Québec, le Canada et l’Amérique du Nord.

« La communauté de Sandaga Montréal témoigne toute sa gratitude à monsieur Omar Kane, en lui décernant ce prix de reconnaissance pour sa contribution et son abnégation à l’avancement et au rayonnement du Sénégal au Canada ». Ces mots, inscrits au tableau d’honneur remis au promoteur du marché, soulignent ses qualités humaines et sociales, son engagement et son dévouement désintéressé.

