Cancer du col de l’utérus : 1312 morts et 2024 nouveaux cas recensés chaque année au Sénégal (Lisca)

XALIMANEWS-Chaque année, au Sénégal, le cancer du col de l’utérus cause la mort de mille trois cent douze personnes, avec 2024 nouveaux cas diagnostiqués, selon Dr Fatma Guéunoune, présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca). Lors d’une randonnée pédestre pour le lancement de la campagne ‘’Octobre Rose’’, elle a déclaré que ‘’le cancer du sein est le deuxième cancer après le cancer du col de l’utérus qui est le premier cancer avec 2024 nouveaux cas et 1312 décès chaque année’’.

L’événement a également vu la participation du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, et de Maimouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités. Le Dr Guénoune a précisé que ‘’chaque année, il y a plus de 12 mille nouveaux cas de cancers au Sénégal, avec environ au total huit mille décès. En ce qui concerne le cancer du sein, il y a 1800 nouveaux cas chaque année avec 976 décès’’.

Elle a souligné que ‘’au Sénégal, (…) tous sexes confondus, les cancers gynécologiques sont les premiers cancers. Le dépistage du cancer du sein passe par la mammographie, qui permet de voir des tumeurs de très petite taille palpées à la main’’. La présidente de la Lisca recommande que “toutes les femmes âgées de 40 ans fassent une mammographie tous les deux ans” pour détecter d’éventuelles petites tumeurs, et a encouragé les femmes dès 20 ans à effectuer “l’auto-examen des seins”.

Elle a rappelé que ‘’l’auto-examen des seins est un examen (…) gratuit” à pratiquer dès l’apparition des règles. Le Dr Guénoune a également appelé à soutenir les malades du cancer, notant que ‘’la Lisca est en fin de ressources’’. Elle a révélé qu’il y a environ 400 femmes en attente de prise en charge et a expliqué que le téléthon de 2022 a permis de récolter plus de 200 millions de francs CFA, mais que plus de 220 millions de francs CFA ont été dépensés pour traiter 830 malades.

Avec Aps