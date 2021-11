Selon lui, » le défi le plus le plus grand est l’acheminement du lait local vers les points de transformation locaux. Ces propositions font partie des axes programmatiques nous présentons aux Dahroises. Étant donné que » Dahra est forcément la capitale du bétail du Sénégal et cela devrait créer une dynamique de développement économique et une prospérité partagée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy