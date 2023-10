« Il n’y a pas de dissidence. Macky Sall est avant tout un frère et un ami. Il m’a appelé à le rejoindre pour contribuer au développement du Sénégal, et dans un esprit de loyauté totale, j’ai mis en œuvre toutes mes compétences et mon engagement professionnel à son service. J’ai donné le meilleur de moi-même. Notre unité était motivée par l’avenir du Sénégal. Aujourd’hui, il ne se représente plus. Par conséquent, n’importe lequel d’entre nous peut aspirer à sa succession. Je n’ai pas besoin de demander la permission pour briguer la présidence de la République », a-t-il souligné.

