XALIMANEWS: Le Sénégal, à 9 mois des élections, attire l’attention de la communauté internationale. La participation de Macky Sall, quatrième président de la République du Sénégal est une question qui suscite le débat d’autant plus que le concerné maintient le flou total sur la question. Personne n’est en mesure d’affirmer « sans se tromper » que le Président Macky Sall va se présenter ou non pour un troisième mandat. « Le Ni Oui ni Non » devient même une réthorique très utilisée. Mais cette fois-ci, c’est une personnalité politique américaine qui s’intéresse à la question : « c’est l’ancien Président des États Unis » apprend t-on du site d’information politique et économique, Africa Intelligence. Selon les informations du site, l’ex-président des Etats-Unis Barack Obama s’est entretenu dans le plus grand secret au téléphone avec le chef de l’Etat Macky Sall pour évoquer l’élection présidentielle du 25 février 2024.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy