XALIMANEWS- Le démocrate Éric Adams est à un pas de remporter la mairie de New York. Cet ancien capitaine de police a fini par séduire les noirs américains et la communauté africaine vivant à New York avec son discours axé sur la problématique de l’insécurité et les inégalités raciales.

