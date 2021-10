Ministre sous Diouf, plusieurs fois député et maire de Dakar, Khalifa Sall a une carrière politique bien garnie par des postes de responsabilité étant très jeune comme l’illustre le poste de secrétaire national des Jeunesses socialistes dans les années 90. Aujourd’hui, avec son beau parcours, sa longue et riche expérience politique, Khalifa est sur un tournant décisif de sa carrière. En effet choisir entre son lieutenant Barthélemy Diaz et sa successeur à la mairie de Dakar Soham Wardini, la tâche n’est pas du tout facile pour le leader de Taxawu Sénégal. Cependant, tout pousse à croire que Khalifa préfère Soham à Barth. C’est presque même une certitude selon une source au sein de la coalition Yewi Askan wi, « c’est Khalifa qui porte la candidature de Wardini ». En effet, alors que la candidature de cette dernière est forclose au niveau de Yewi car, étant venue déposé en retard, Soham a constaté la fermeture des dépôts et la publication d’un procès-verbal de la commission départementale d’investiture. Mais, selon notre source, « Khalifa Sall pousse pour que ce procès-verbal soit annulé ». Ainsi, ce soutien à Wardini pourrait être considéré comme un cri d’orgueil d’un lion blessé qui ne souhaite pas voir son lieutenant récupérer les destinées de la tanière. Effectivement, si Barth devient maire de Dakar, la mort politique de Khalifa deviendrait plus qu’imminente. Car lieutenant Diaz aura tous les galons politiques du général Sall excepté le poste ministériel qui n’est qu’un poste nominatif. Par ailleurs, Khalifa n’a jamais eu un si constant et loyal lieutenant comme Barth. Il a mené tous les combats de Khalifa, s’est opposé farouchement au régime Sall, allé en prison pour son leader. Et si Khalifa a un tant soit peu de morale, de conviction et de loyauté autant qu’il laisse croire, il devrait lui rendre la monnaie de sa pièce. Reste est-il, en politique il n’y a pas d’ami ni d’éternel allié, il n’y a que des intérêts et du positionnement. Khalifa, sera-t-il reconnaissant et sacrifier sa carrière politique pour laisser Barthélemy briguer un mandat à la mairie de Dakar et enfin lui rejoindre en terme de dimension politique ? Cette question reste entière, mais l’avenir nous en dira plus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy