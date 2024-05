Cannes : « Vers une Terre Inconnue », le film palestinien projeté hors compétition

XALIMANEWS- « Vers une Terre Inconnue », le film palestinien, projeté hors compétition, a fait une entrée remarquée dans le cadre prestigieux du Festival de Cannes.

Le film, qui est l’unique représentante de la Palestine à ce festival de renommée mondiale, est le fruit de la vision ambitieuse du réalisateur Mahdi Fleifel.

« Pour nous, c’est vraiment un événement majeur. Lorsque nous avons entamé ce projet, les événements en Palestine venaient de reprendre. Cela a eu un impact profond sur nous tous, mais cela a aussi engendré un sentiment de camaraderie et de solidarité au sein du casting et de l’équipe. Nous avons réalisé qu’il n’y avait rien à dissimuler. Nous avions le choix entre rester passifs, figés devant les informations, ou bien investir corps et âme dans la réalisation de ce film. », a confié le réalisateur dans une séquence visionnée par Xalima.

« Vers une Terre Inconnue » raconte l’histoire de deux frères palestiniens. Ces derniers tentent de quitter Athènes pour rejoindre l’Allemagne. Leur quête est teintée d’urgence alors qu’ils luttent pour réunir les fonds nécessaires aux papiers d’immigration et aux passeports.