XALIMANEWS-Dans le cadre du renforcement de la fraternité entre leurs communautés et la consolidation de la cohésion sociale au Sénégal, le Roi du Sine Niokhobaye Diouf Fatou Diène et le Roi d’Oussouye Sibiloumbaye Diédhiou organisent, du 12 au 16 Mai 2023, de Diakhao et Fatick à Oussouye et Ziguinchor, une Caravane culturelle pour la paix, en vue de mettre en valeur les mécanismes de prévention et de règlement des conflits qu’offre le patrimoine culturel en partage.

En prélude de cet événement majeur, le Comité de pilotage chargé des préparatifs, au nom des Institutions royales du Sine et d’Oussouye, sous la présidence du Roi du Sine et en présence de la délégation du Roi d’Oussouye, a tenue, une conférence de presse pour le lancement des activités, ce Mardi 11 avril 2023.

L’objectif général de la caravane est de mobiliser les communautés pour que la culture serve à atteindre de multiples objectifs de construction de la paix, de l’unité nationale et de l’intégration africaine, en veillant à ce que le plus grand nombre de nos concitoyens ait la possibilité de contribuer dignement à la production de richesses et au développement, et de bénéficier équitablement des retombées du fruit de leur travail.

ADVERTISEMENT

Plus spécifiquement, la mise en œuvre du programme de la caravane devra traiter des problèmes dont Réfléchir sur l’intégration positive des institutions traditionnelles dans les instances de concertation de la République, impliquer les institutions traditionnelles et les patrimoines dans les stratégies de médiation pour la prévention et la résolution des conflits, recenser toutes les sources et potentialités des patrimoines de toutes les communautés qui ne sont pas exploitées, afin de les promouvoir particuliè ement auprès des jeunes;

Également contribuer prioritairement à la collecte et à la diffusion des savoirs endogenes: Initier un dialogue réel entre les communautés ethniques et linguistiques, promouvoir le développement d’un véritable sentiment d’appartenance à une collectivité nationale, permettant l’expression de l’ensemble des composantes de la population sénégalaise, impliquer les acteurs culturels de toutes les communautés ethniques et linguistiques dans la production de biens et services culturels générateurs de revenus, renforcer le processus de développement participatif.

A travers cette caravane, les rois d’Oussouye et du Sine et leurs communautés, vont présenter la diversité culturelle sous ses dimensions éthiques et esthétiques avec un volet festif et divertissant, en relation avec des manifestations socioeconomiques et artistiques, sur tout l’itinéraire et à Oussouye, qui accueille la caravane.

Il s’agira aussi d’encourager et de promouvoir la recherche, la diffusion et l’édition à travers un Conseil régional de développement à Ziguinchor qui sera suivi d’un atelier de réflexion sur des questions centrales comme les mécanismes traditionnels de prévention et de gestion de conflits; le rôle des Autorités traditionnelles dans la gouvernance démocratique de la république.

Cet atelier sera aussi un moment de rencontres populaires par la promotion de la gastronomie des communautés seereer et Joola, autrement dit un moment de promotion du «consommer local par l’organisation d’un espace gastronomique, d’une exposition de produits artisanaux et d’un espace d’animation culturelle.