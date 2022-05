Me voici donc dans le vol Asky en direction de Lomé. « Asky ! la compagnie panafricaine vous souhaite la bienvenue à bord »nous dit suavement l’hôtesse. De quoi me remonter le moral. En plus le vol est agréable, le personnel aussi. Un service strict et minuté. Tout le personnel est continental, du pilote au personnel navigant de bord. Le logo de ASKY est, tout simplement, une carte d’Afrique apposée à la queue des nombreux aéronefs qui peuplent, et c’est le cas de le dire , l’aéroport de Lomé où nous venons d’atterrir…

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy