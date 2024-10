XALIMANEWS-Adja Diallo a mis fait aux rumeurs sur sa supposée idylle avec un puissant homme d’affaires. Sur compte Snap, l’ex mannequin a fait une révélation inattendue sur sa vie privée.

« Et maintenant pour arrêter vos bêtises là. Oui ! je suis mariée depuis. Je ne cherche le mari de personne et je ne suis pas 2e ni 3e ou 4e. Je suis la femme unique de mon mari. Donc, dormez tranquillement , je me suis mariée maintenant… », dit-elle.