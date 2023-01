Les forces de défenses et de sécurités comptent traquer les bandes armées du Mdfc jusqu’à leurs derniers retranchements, dans la zone frontalière avec la Gambie. La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) annonce dans un communiqué rendu public que « dans la continuité des grandes opérations déjà menées, les armées poursuivent résolument, et sans répit, des actions ciblées pour interdire toute tentative de sanctuarisation de la plus petite portion du territoire national par les bandes armées du Mdfc”.

